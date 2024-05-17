Школу № 1 отремонтируют в Шатуре к осени | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 10:27 Школу № 1 отремонтируют в Шатуре к осени Министерство строительного комплекса Московской области

Читать 360 в

Капитальный ремонт школы № 1 продолжается в Шатуре. Сейчас на объекте проводят фасадные и отделочные работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Строители ведут монтажные работы перегородок, инженерных сетей, отделочные работы, устройство кровли и фасада здания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Реклама

Согласно проекту, в школе приведут в порядок фасад, кровлю и внутреннюю отделку. Помимо этого, проложат инженерные коммуникации. Также обновленные помещения оснастят современным оборудованием и мебелью.

Напомним, уже 1 сентября ученики смогут пойти в обновленное образовательное учреждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».