Школу № 1 отремонтируют в Шатуре к осени | 360°

17 мая 2024, 10:27
Школу № 1 отремонтируют в Шатуре к осени
Капитальный ремонт школы № 1 продолжается в Шатуре. Сейчас на объекте проводят фасадные и отделочные работы, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
«Строители ведут монтажные работы перегородок, инженерных сетей, отделочные работы, устройство кровли и фасада здания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Согласно проекту, в школе приведут в порядок фасад, кровлю и внутреннюю отделку. Помимо этого, проложат инженерные коммуникации. Также обновленные помещения оснастят современным оборудованием и мебелью.
Напомним, уже 1 сентября ученики смогут пойти в обновленное образовательное учреждение.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.
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Школы
Шатура
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