Ремонт школы № 1 и центра образования «Дружба» в Дубне завершится осенью

Еще два объекта образования в Дубне основательно отремонтируют к новому учебному году. Работы ведутся в школе № 1 и в здании центра дополнительного образования «Дружба».

Старейшую школу Дубны и образовательный центр продолжают готовить к 1 сентября. Оба здания обновят капитально.

Также в образовательных учреждениях округа продолжаются текущие ремонты. Так, в детском садике «Тополек» продолжается ремонт санузлов. Там заменят электрику и сантехнику, положат новую плитку.

В детском саду «Теремок» уже отремонтировали группу, спальню, раздевалку, буфет и санузел. Ремонт провели и в гимназии № 8. Рабочие обновили туалетные комнаты и некоторые помещения, а также заменили двери.

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