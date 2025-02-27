Школу на улице Шилова в Коломне после ремонта оснастят новой мебелью

С началом нового учебного года школа № 14 на улице Шилова в Коломне, прошедшая капитальный ремонт, примет 1400 учеников. В управлении образования городского округа Коломна поделились подробностями о преобразованиях, которые ожидают учебное заведение.

Школа кардинально изменится: фасад и прилегающая территория приобретут современный облик — стены окрасят в яркие цвета, заменят крышу, окна и двери. Учебные классы полностью обновятся: установят новые парты, стулья, интерактивные доски и современное освещение. Санузлы оборудуют новой сантехникой. В здании появятся дополнительные кабинеты, просторный актовый зал и современная столовая. Интерьер станет не только функциональным, но и комфортным для учеников и педагогов.

На данный момент завершены работы по ремонту крыши. Внутри здания уже выполнен демонтаж старых конструкций, идет установка новой вентиляции, а также монтаж стеклопакетов. Параллельно прокладываются инженерные коммуникации и заливается стяжка пола.