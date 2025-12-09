Школу на улице Куйбышева в поселке Менделеево отремонтируют в 2026 году

В поселке Менделеево в Солнечногорском округе продолжается капитальный ремонт средней школы на улице Куйбышева. Строители уже наполовину выполнили демонтажные работы и скоро начнут отделку помещений.

В школе 1970 года постройки площадью почти четыре тысячи квадратных метров планируется полностью обновить фасад и кровлю, заменить инженерные коммуникации и сантехнику, а также установить современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Работы затронут все помещения, в том числе пищеблок и спортивный зал, а после их завершения будет благоустроена пришкольная территория. Кроме того, в здании появятся новые мебель и оборудование.

Проект реализуют по государственной программе капитального ремонта социальных объектов Подмосковья в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Открытие обновленного учебного заведения запланировано на сентябрь следующего года.