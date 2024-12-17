Школу на улице Крупской в Балашихе отремонтируют в 2025 году

Депутат Московской областной Думы Николай Черкасов вместе с представителями управления строительного комплекса администрации Балашихи и ресурсоснабжающими организациями посетил образовательное учреждение на улице Крупской, где в настоящее время идут ремонтные работы. Строители уже приступили к демонтажу.

Школа, построенная в 1959 году, проходит капитальный ремонт в рамках президентской программы по модернизации образовательных учреждений.

"Фактически — это второе рождение школы. Мы будем просить внести изменения в проект ремонта, потому что самый главный вопрос — это горячее водоснабжение. Школа не должна функционировать с электрическими бойлерами», — отметил Николай Черкасов.

В рамках капитального ремонта в школе планируется провести кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции и канализации, а также благоустройство прилегающей территории и установку новой мебели и оборудования. Обновленное здание должно открыться 1 сентября 2025 года.

Кроме этого, в Балашихе уделяется особое внимание реализации президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений. В округе также планируется отремонтировать школу № 18 в микрорайоне Агрогородок, первый корпус гимназии № 1 на шоссе Энтузиастов, дошкольное отделение № 17 средней образовательной школы № 7 на улице Маяковского и дошкольное отделение № 23 гимназии № 1 на Советской улице в микрорайоне Железнодорожный. Эти мероприятия направлены на улучшение условий обучения и воспитания детей.