Школу на улице Дружбы в Сергиевом Посаде отремонтируют в августе

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Сергиевом Посаде продолжается капитальный ремонт школы на улице Дружбы. На данный момент готовность объекта превысила 60%. Завершить все работы планируется в августе.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что сейчас рабочие выполняют устройство каркасов инженерных коммуникаций и потолочной подсистемы, укладывают плитку на лестницах и проводят фасадные работы.

Стены во всех помещениях уже подготовлены к покраске. В ведомстве уточнили, что на объекте трудятся 60 рабочих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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