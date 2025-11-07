Школу на улице Академика Янгеля в Красноармейске отремонтируют в 2026 году

Заключен контракт на проведение капремонта центра образования № 1 на улице Академика Янгеля в Красноармейске. Осуществлять работы будет подрядчик ООО «СТК». Завершить объект планируют в 2026 году.

В здании школы отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации и сантехнику. Кроме того, рабочие установят в учреждении новые окна и двери, а также проведут внутренние ремонтные работы.

Для школы закупят новую мебель и оборудование. Прилегающая территория будет благоустроена.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.