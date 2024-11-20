Школу на Садовой улице в Подольске построят к 2026 году

Мособлархитектура одобрила цветовое оформление новой общеобразовательной школы, которая появится в Подольске на улице Садовой. Строительство учебного заведения планируют завершить в 2026 году.

По информации министра архитектуры и градостроительства Московской области Владислава Гордиенко, учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи мест и обеспечит комфортное размещение для 44 классов. Общая площадь школы составит 13,7 тысячи квадратных метров, а ввод объекта в эксплуатацию создаст более 100 новых рабочих мест.

Здание будет иметь несимметричную Г-образную форму и состоять из двух разноэтажных блоков высотой от двух до трех этажей, соединенных в центральной части. Фасады выполнены в минималистичном стиле с простыми геометрическими формами и четкими линиями, облицованными керамогранитом светлых оттенков, имитирующим камень.

Помимо учебных классов в новом образовательном учреждении запланированы мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, а также библиотечно-информационный центр с вместительным читальным залом на 75 мест и центр детских инициатив.

Также в школе оборудуют IT-пространство, актовый зал на 350 мест с сопутствующими помещениями, столовую на 550 мест, два спортивных зала и медицинский блок с прививочным кабинетом, а также кабинетами логопеда и психолога.