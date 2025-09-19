Школу на Мирной улице в Лобне капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В школе № 3 имени Героя Советского Союза Борисова на Мирной улице начался капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.

Строители подрядной организации ООО «РСПК» уже приступили к демонтажным работам. В ведомстве отметили, что ремонт проводят в рамках государственной программы за счет бюджета Подмосковья. На объекте трудятся 37 рабочих — они разбирают внутренние помещения и кровлю.

Площадь здания превышает 4,4 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, в образовательном учреждении отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехнику, окна и двери, а также проведут внутренние работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Обновленное здание откроется 1 сентября 2026 года.