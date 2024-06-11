Школу на Комсомольской улице в Щелкове капитально отремонтируют в августе

Капитальный ремонт школы № 3 продолжается на Комсомольской улице в Щелкове. На данный момент готовность объекта оценивают в 60%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На объекте 58 рабочих и две единицы техники. Ведется устройство фасада и входных групп, монтаж инженерных сетей — водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, штукатурка стен, укладка настенной и половой плитки, установка дверей, кровельные работы», — уточнили в ведомстве.

Согласно проекту, в школе обновят фасады и кровлю, выполнят внутреннюю отделку, проложат инженерные коммуникации, а также благоустроят прилегающую территорию. В классах установят новую мебель и современное оборудование.

Завершить все работы планируется до 20 августа, а открытие обновленной школы состоится 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».