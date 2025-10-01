Школу на Гаражной улице в Химках капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Химках начался капитальный ремонт здания «Луневской школы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья. Образовательное учреждение на Гаражной улице ждет масштабное обновление: подрядчик приступил к демонтажным работам, на объекте задействовано более десяти человек, работы выполняет компания ООО «РСПК».

Согласно проекту, на объекте обновят фасад и крышу, входные группы, заменят все инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери, проведут внутренние отделочные работы, а также закупят новую мебель и оборудование.

Модернизация сделает школу современным, комфортным и безопасным образовательным пространством. Открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года. Ремонт проводят за счет регионального бюджета в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».