Школу на 950 мест откроют в Ногинске

На улице Кирова, 3, появится новое современное образовательное учреждение. Открытие ожидается через месяц и станет первым за три десятилетия в микрорайоне Полигон.
Учебное заведение сможет вместить 950 учащихся и станет центром не только обучения, но и развития. Просторные коридоры и множество окон создадут светлую и комфортную атмосферу. Здесь предусмотрены интерактивные классы, специализированные ИТ-полигоны для занятий робототехникой и проектной деятельностью, а в каждом кабинете установлены современные панели.
На данный момент завершается отделка помещений, монтируются коммуникации и укладываются полы. Спортивный зал будет оборудован профессиональным покрытием для занятий различными видами спорта. Важным аспектом станет организация питания: в школе создадут полноценный пищеблок, а также собственную пекарню. Это обеспечит учащихся свежей выпечкой и создаст атмосферу домашнего уюта.
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