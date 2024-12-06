Школу на 850 мест в селе Рождествено под Истрой построят в 2027 году

Мособлархитектура одобрила архитектурный облик новой общеобразовательной школы, которая готовится к строительству в селе Рождествено городского округа Истра. Учебное заведение будет располагаться рядом с Рождественским бульваром. Ожидается, что строительство завершится в 2027 году.

Министр по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко сообщил, что современное учебное заведение будет рассчитано на 850 мест и обеспечит комфортные условия для 34 классов. Здание станет трехэтажным, общей площадью 11,9 тысячи квадратных метров, а его ввод в эксплуатацию создаст более 80 новых рабочих мест.

Форма здания будет напоминать букву «Е», а его объемно-пространственная структура будет представлена тремя соединенными между собой блоками. Архитектурное решение отличается лаконичностью и гармонично вписывается в окружающий ансамбль. В отделке фасада применят декоративную штукатурку белого цвета, терракотовую плитку «под кирпич» и серый керамогранит для отделки цоколя. Контрастная отделка поможет подчеркнуть формы здания и создать композиционную связь между различными объемами.

В образовательном учреждении запланированы не только учебные классы, но также лаборатории, помещения для кулинарии и домоводства, мастерские по обработке металла и дерева, а также кружковые комнаты. Для школьников создадут многофункциональный библиотечно-информационный центр с читальным залом, актовый зал с сопутствующими помещениями и два спортивных зала, включая зал для хореографии. Кроме того, в медицинском блоке разместятся кабинеты психолога и процедурная, а также пищеблок полного цикла.

Проект включает разнообразную спортивную инфраструктуру: поле для мини-футбола, беговые дорожки и универсальную площадку для волейбола и баскетбола, а также зоны с игровыми комплексами. Также предусмотрены работы по озеленению и создание учебно-опытной зоны для выращивания овощных культур.