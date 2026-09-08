Школу на 750 мест построят в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцовском округе

Фасадные работы завершились в новой школе на 750 учеников в жилом комплексе «Резиденции Сколково» в Одинцовском округе. Ш-образное здание площадью более 12,4 тысячи квадратных метров приобрело финальный внешний облик.

Образовательное учреждение войдет в состав Зареченской средней общеобразовательной школы и станет третьим социальным объектом на территории жилого комплекса. Ранее здесь открыли два детских сада на 115 и 170 мест.

В строящейся школе предусмотрено 46 классов, рассчитанных на 24–26 человек каждый. Здесь оборудуют специализированные кабинеты иностранных языков и ИТ, разместятся актовый зал, спортивный зал, библиотека и медицинский кабинет.

Уличную территорию разделили на три функциональные зоны: центральный двор для общешкольных мероприятий, физкультурно-оздоровительную площадку со спортивными объектами и беговыми дорожками, а также учебно-опытную зону. Последняя станет площадкой для практических занятий по биологии. Здесь предусмотрены экологическая тропа, места для выращивания растений и территория для рисования на открытом воздухе.