Школу на 750 мест построят в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцове

Здание на Мещерском бульваре войдет в состав Зареченской средней общеобразовательной школы. Строители приступили к благоустройству территории, работы выполнены уже на 45%.

Двор учебного учреждения будет организован по принципу функционального зонирования, где центральную часть займет пространство для общешкольных мероприятий, а вблизи расположится спортивное ядро с площадками для детей разных возрастных групп. Здесь установят тренажеры и турники.

Для учеников начальной школы обустроят учебно-опытную зону с экологической тропой, где дети смогут на практике изучать биологию, выращивать полевые и овощные культуры, ухаживать за плодово-ягодным питомником, наблюдать за природой и заниматься живописью на воздухе.

В трехэтажном здании оборудуют кабинеты для основных занятий, а также специализированные классы для изучения иностранных языков, точных наук и информационных технологий, актовый зал, два спортзала, библиотеку, медицинский кабинет и ряд административных помещений.

Завершить все работы планируют в июле 2026 года. Новая школа станет третьим объектом социальной инфраструктуры в рамках проекта — на территории жилого комплекса уже построены и работают два детских сада на 115 и 170 мест соответственно.