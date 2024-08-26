Школу на 600 мест построят в ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах

Новую школу для 600 учеников возведут в ЖК «Пироговская Ривьера» городского округа Мытищи. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Школу оборудуют всем необходимым для обучения и комфортного пребывания. Внутри будут спортивные и актовые залы, библиотека, столовая и медицинский блок. Во дворе сделают беговые дорожки и площадки для игры в волейбол, футбол и баскетбол. Территорию благоустроят и озеленят.

ЖК «Пироговская Ривьера» находится в 12 километрах от МКАД по Осташковскому шоссе, на берегу Пироговского водохранилища. На территории жилого комплекса уже работают детский сад, амбулаторный комплекс со взрослой и детской поликлиниками, магазины и салон красоты.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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