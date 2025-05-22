Школу на 560 мест построят в ЖК «Жаворонки Клаб» в Одинцове

Строительство нового жилого комплекса «Жаворонки Клаб» в Одинцовском округе идет полным ходом. Здесь возводят не только жилые дома, но и важные социальные объекты.

Девелопер уже получил официальное согласование архитектурного облика общеобразовательной школы на 560 мест. Трехэтажное здание будет соответствовать всем актуальным стандартам сферы образования к школам с углубленным изучением предметов: помимо классических кабинетов, здесь разместят специализированные лаборатории для изучения естественных наук, физики и химии.

Кроме того, в школе будут работать IT-полигон и класс для занятий робототехникой.

Отметим, что застройщик также предусмотрел строительство детского сада на 260 мест.

«Жаворонки Клаб» — это малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса. Проект включает в себя таунхаусы и многоквартирные дома с нестандартными планировками квартир.