Школу на 550 мест в Агрогородке капитально отремонтируют к 1 сентября

В здании школы, расположенной на улице Агрогородок, начался капитальный ремонт. Рабочие приступили к демонтажу кровли, и вскоре обновлению подвергнется вся инфраструктура здания площадью свыше 6,7 тысяч квадратных метров.

Планируется полная замена инженерных систем, кровли, фасада, окон и дверей. Отремонтируют все учебные классы, пищеблок и библиотеку. В школе установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Прилегающая территория будет благоустроена, а перед началом учебного года в школу доставят новое оборудование и мебель.

Сейчас на объекте работает более 20 человек. Уже 1 сентября ученики смогут начать учебный год в обновленной школе.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».