Школу на 550 мест открыли в Новом Городке

Современное учебное заведение появилось в Новом городке. Здесь построили школу на 550 мест, в котором уже развиваются кадетское движение, кружок по управлению беспилотниками и моделированию.

В открывшейся школе планируют открыть музей СВО. Здесь уже работает кружок «кVадрокоптер» по проектированию и моделированию летательных аппаратов.

На территории образовательного учреждения благоустроили спортивное ядро по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион». В торжественном открытии школы поучаствовал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Еще на моей первой встрече с жителями Медвежьих Озер стало понятно, что школа здесь очень нужна. Из-за перераспределения финансирования в пандемию сроки сдвигались на 2025-й. Но нам вместе с жителями, при поддержке губернатора, удалось сделать все, чтобы открытие стало возможным сегодня», — сказал Андрей Булгаков.

Отметим, что торжественные линейки состоялись в 22 образовательных учреждениях Щелковского округа. В том числе — в обновленных после капремонта школах № 3 и № 13.

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