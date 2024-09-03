Школу на 550 мест открыли в микрорайоне Заветы Ильича

Торжественное открытие образовательного комплекса № 2 прошло в Заветах Ильича. На празднике побывал министр благоустройства Московской области.

В учреждении будут учиться 550 детей. В современном здании есть учебные классы, лаборантские, медблок, два спортзала, пищеблок, актовый зал, а также библиотечно-информационный центр.

У школы оборудовали площадку для проведения мероприятий и физкультурно-спортивное ядро.

Поздравил ребят с началом учебного года в новой школе министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Пройден большой путь — рад видеть результат! Напомню, капсулу на месте будущей школы заложили при участии заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и губернатора Московской области Андрея Воробьева 31 мая 2022 года», — прокомментировал глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.

Отметим, что также в День знаний ученикам младших классов новой школы подарили мороженое от губернатора Московской области.

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