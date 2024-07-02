Школу на 550 мест откроют в Немчиновке к 1 сентября
Новая школа на 550 учеников в Немчиновке Одинцовского округа распахнет свои двери к началу нового учебного года. На сегодняшний день строительство учебного заведения практически полностью завершено. Сейчас специалисты ведут работы по настройке инженерных систем и оборудования.
Образовательное учреждение построено в рамках государственной программы Московской области. На строительной площадке задействованы около 40 рабочих, которые занимаются отладкой оборудования, а также установкой мебели и благоустройством территории.
Начальная школа сможет принять 200 учащихся. В ней будут расположены учебные классы, игровые группы продленного дня, а спортивный зал будет оборудован раздевалками, тренерскими и душевыми.
Блоки основной и старшей школы рассчитаны на 350 школьников и будут оснащены учебными классами и лабораториями, мастерскими, спортивным залом, аудиторией на 200 человек, библиотекой, медицинскими кабинетами и столовой на 275 посадочных мест. Общая площадь новой школы составляет 11,7 тысяч квадратных метров.
Это будет первая школа в поселке Немчиновка, что позволит местным детям учиться поблизости от дома.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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