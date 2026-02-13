Школу на 500 мест откроют в жилом комплексе «Парк Апрель»

В Наро-Фоминском городском округе завершается подготовка к одному из самых ожидаемых образовательных событий года. В сентябре 2026 года в жилом комплексе «Парк Апрель» свои двери распахнет школа «АпрелиУМ».

Проект на 500 мест обещает стать флагманом регионального образования, объединив классическую академическую базу с профессиональным искусством танца. Несмотря на расположение внутри современного жилого квартала, «АпрелиУМ» не станет закрытым клубом для жителей комплекса. В администрации округа подчеркнули: школа муниципальная и будет доступна для всех детей Апрелевки.

Это позволит разгрузить существующие учебные заведения города и предоставить школьникам доступ к инфраструктуре нового поколения. Главной «изюминкой» школы станет тесное сотрудничество с колледжем «ГРАНДБАЛЕТ». Начиная с пятого и седьмого классов, учащиеся смогут погрузиться в мир профессиональной хореографии. Программа сетевого взаимодействия выстроена так, что наряду с аттестатом о среднем образовании выпускники смогут получить официальное свидетельство о профессии по специальностям «Искусство балета» и «Искусство танца».

Для этого в здании спроектированы специализированные балетные классы, отвечающие всем стандартам профессиональных академий. Помимо искусства, «АпрелиУМ» делает ставку на высокие технологии. В школе предусмотрены профильные научно-исследовательские лаборатории, творческие мастерские и современные спортивные зоны, а также факультативы по ранней профориентации.