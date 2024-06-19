Школу на 2200 мест в микрорайоне Катюшки в Лобне построят к началу августа

Более 500 рабочих и 14 единиц техники трудятся на площадке строительства новой школы на 2200 мест в микрорайоне Катюшки в Лобне. Объект должны сдать к началу августа.

Объект уже готов более чем на 80%. Об этом сообщили специалисты Министерства строительства Московской области. Сейчас подрядчик благоустраивает территорию, штукатурит стены, укладывает плитку. Параллельно идет монтаж инженерных сетей и оборудования и работы по оформлению фасада.

В школе оборудуют учебные классы, лаборатории и мастерские. Также здесь разместится актовый зал со сценическим звуковым и светотехническим оборудованием, четыре спортзала и столовая на 1100 мест. Дополнительно появится читальный зал с ИT-зоной. В таких условиях дети смогут обучаться конструированию, биотехнологиям и биоинженерии.

Кроме того, планируется размещение медицинского блока с кабинетами логопеда и психолога.

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