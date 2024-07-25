Школу на 2200 мест в Лобне откроют к 1 сентября

Первого сентября в Лобне откроется одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 мест. Примет воспитанников и новый детский сад, вместимостью 330 ребят. Также в Лобне достраивают дошкольное учреждение на улице Борисова на 100 воспитанников. Все мероприятия — часть модернизации образования городского округа.

Развитию обучения в городском округе Лобня уделают пристальное внимание. Продолжается подготовка к предстоящему учебному году. В образовательных комплексах проходят косметические ремонты, оформляют школьные дворы и детские площадки.

Например, в школе № 8 покрасили забор по всей территории, на крыльце заменили плитку. В дошкольном отделении образовательного учреждения № 5 освежили лестничные марши.

Работы продолжаются в других школах и садах Лобни. Завершить их планируется до конца августа.

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