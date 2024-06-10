Школу на 2 тысячи мест построят в Котельниках к сентябрю

Школу на две тысячи учеников построят в микрорайоне Парковом в Котельниках. На объекте трудятся более 500 рабочих, открыть учреждение планируют к 1 сентября.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас в здании монтируют перегородки и коммуникации, продолжают кровельные, фасадные работы и благоустройство.

Школа станет одной из крупнейших в регионе. Ее площадь превысит 29 тысяч квадратных метров. Для учащихся обустроят актовый зал с гримерками, классы робототехники, мастерские, IT-полигон и шахматный кружок. Они будут заниматься в спортивном блоке с четырьмя залами.

На территории разместят площадки для игры в волейбол и стритбол, беговые дорожки, футбольное поле и детские площадки.

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