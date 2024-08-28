Школу на 1550 мест в Южной Битце откроют 2 сентября

В микрорайоне Южная Битца Ленинского городского округа 2 сентября начнет работать новая школа. Образовательное учреждение построено по оригинальному проекту в форме пятиугольника, оно вместит 1550 учеников.

Новая школа станет частью Бутовской школы № 1. Штат учителей и других специалистов здесь полностью укомплектовали.

«Сейчас продолжается прием заявлений и комплектование классов. В новом учебном году дети из этого жилого комплекса будут учиться в шаговой доступности от дома», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Четырехэтажное здание образовательного учреждения построили в форме пятиугольника. Его разделили на несколько блоков. Блок для начальных классов с отдельным входом, гардеробом, спортивным залом и помещениями для организации групп продленного дня рассчитан на 600 школьников. Оборудованные учебные классы и два спортзала основной и старшей школы вместят 750 учащихся 5-9 классов и 200 старшеклассников.

В общешкольном блоке обустроили медицинские кабинеты, актовый зал, пищеблок, библиотечно-информационный центр, административный сектор и зону охраны. В школе создали все условия для маломобильных граждан, здесь построили безбарьерные входы и лифт.

Отметим, что 2 сентября в Южной Битце отроют и частный детский сад на 325 мест.

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