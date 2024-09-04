Школу на 1500 мест открыли в рабочем поселке Боброво Ленинского округа

В жилом комплексе «Восточное Бутово» в поселке Боброво Ленинского округа начала работать вторая по счету школа. Новый образовательный центр «Лидер» примет в этом году 1500 ребят. Учреждение возвели на средства инвестора.

На открытие школы приехал глава Ленинского округа Станислав Каторов. Он отметил, что заведение уже укомплектовали педагогами и учениками. Благодаря мерам поддержки учителей, которые действуют в Подмосковье, шесть преподавателей прибыли работать в «Лидер» из других регионов.

«Большинство детей перешли сюда из Бутовской первой школы, расположенной рядом. Это позволит учиться в первую смену полутора тысячам ребят, которые раньше учились во вторую», — сказал Станислав Каторов.

В этом учебном году в образовательном учреждении сформировали 30 старших и средних классов, а также более 30 начальных классов. В их числе первый класс, который открыли при поддержке Фонда развития Физтех-школ и Физтех-лицея имени Петра Капицы.

В новом трехэтажном здании заведения площадью почти 30 тысяч квадратных метров обустроили актовый зал, две библиотеки, пять читальных залов, медиацентр, по два хореографических и спортивных зала, пищеблок и столовую. На территории школы построили площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола и воркаута, а также площадки для прогулок групп продленного дня.

Отметим, что всем ученикам начальных классов Ленинского городского округа подарили мороженое от губернатора Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».