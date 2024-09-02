Школу на 1420 мест открыли в микрорайоне № 5 в Жуковском

Торжественное открытие новой школы прошло в микрорайоне № 5 в Жуковском. Для детей построили два спортивных зала, актовый зал, столовую и библиотечно-информационный центр.

В новое современное здание переехала школа № 10. Здесь будут учиться 1420 детей, из них 188 — первоклассники. Рабочие обустроили учебные классы, помещения для групп продленного дня, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр, актовый зал на 400 мест и столовую.

Школу построили за полтора года. На торжественном открытии побывали вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, глава Жуковского городского округа Борис Аубакиров, депутат Государственной думы Роман Терюшков.

«Для Жуковского это очень радостный день. Я поздравляю наших юных жуковчан, их родителей, педагогов с этим замечательным событием. Школа большая, площадью почти 17 тысяч квадратных метров, современная, оснащена новым оборудованием и мебелью. Я уверен, в ней будет комфортно, как ученикам, так и педагогам», — сказал Борис Аубакиров.

Также ребят поздравили депутат Мособлдумы Игорь Коханый, заместитель прокурора Московской области Сергей Панин, прокурор Жуковского Владимир Белик, благочинный Жуковского церковного округа, иерей Дмитрий Денисов и городские депутаты.

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