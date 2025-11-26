Школу на 1350 мест открыли в деревне Сапроново в Ленинском округе

В администрации Ленинского городского округа подвели итоги реализации программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в 2025 году. В рамках инициативы открыли школу в жилом комплексе «Римский» на 1350 учащихся и поликлинику в деревне Сапроново на 750 посещений в смену

Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Развитие социальной инфраструктуры остается нашим приоритетом, особенно в активно развивающихся районах округа. Новые образовательные учреждения позволяют обеспечить доступность качественного образования для всех детей. Благодаря успешной реализации государственной программы и активному сотрудничеству с застройщиками, наш округ демонстрирует значительные успехи в формировании современной и комфортной среды для жизни граждан», — подчеркнул глава городского округа Станислав Каторов.

Помимо этого, в сентябре открыли школу в ЖК «Горки Парк» и новый образовательный центр «Старт» имени Ушинского на 2200 мест. Объекты построили в рамках комплексного развития территорий.

Также ввели в эксплуатацию четыре новых детских сада на 1045 мест в рамках реализации КРТ: в ЖК «Миловидное» на 85 мест, «Восточное Бутово» на 325 мест, «Южная Битца» на 325 мест и «Эко Видное 2.0» на 310 месте.

До конца года откроют еще два детских сада — в ЖК «Пригород Лесное» на 250 мест и «Новое Видное» на 350 мест.

«В рамках реализации ДКРТ в текущем году в ЖК „Пригород Лесное“ возвели поликлинику на 1000 посещений в смену и ввели в эксплуатацию отделение женской консультации Видновского перинатального центра на 60 посещений в смену в ЖК „Зеленые аллеи“. Также продолжаем строительство подстанции скорой помощи на четыре поста в деревне Суханово, завершение которой планируется во втором квартале 2026 года», — добавил заместитель главы городского округа Андрей Пальтов.

Продолжается строительство детского сада на 200 мест в Видном на улице Гаевского в рамках государственной программы. Срок ввода в эксплуатацию — второй квартал 2027 года.