Школу на 1325 мест в деревне Рузино построят в Химках

В деревне Рузино появится современная школа, рассчитанная на 1325 учеников. Четырехэтажное здание разместят на участке площадью 3,2 гектара, оно станет образовательным центром жилого комплекса «Новый Зеленоград».

Школа будет выполнена в современном архитектурном стиле с использованием спокойных оттенков — белого и серого. Общая площадь здания превысит 21 тысяч квадратных метров, а его форма будет Л-образной, с центральной частью и двумя крыльями.

Левое крыло на первых трех этажах займет начальная школа с отдельным входом, а средняя и старшая разместятся в центральной части и правом крыле. На первом этаже также будут расположены пищеблок, медпункт и кабинеты для прививок. Четвертый этаж предназначен для Центра детских инициатив, а также административных и служебных помещений.

Помимо учебных классов, в школе появятся актовый зал на 662 места, библиотечно-информационный центр с читальным залом на 200 человек и два спортивных зала площадью 540 и 288 квадратных метров. На пришкольной территории предусмотрены футбольное поле площадью 955 квадратных метров, волейбольная и баскетбольная площадки, детские и спортивные зоны, а также уличные тренажеры системы ворк-аут.

Новая школа станет не просто местом для учебы, а современным образовательным и общественным пространством, где дети смогут комфортно учиться, заниматься спортом и развивать свои таланты.