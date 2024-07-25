Школу на 1,3 тысячи мест построят в Мытищах в 2027 году

Комисиия Мособлархитектуры одобрила облик будущего здания школы для 1,3 тысячи учащихся вблизи деревни Челобитьево в городском округе Мытищи. В образовательном учреждении смогут разместиться 55 классов.

«Общая площадь будущего образовательного учреждения составит чуть более 19,5 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать 138 новых рабочих мест», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, завершить строительство школы планируется в первом квартале 2027 года. Согласно проекту, в четырехэтажном здании обустроят учебные классы, два спортзала, блок мастерских, библиотечно-информационные центры, центр детских инициатив, актовый зал и другие необходимые помещения.

Внешний облик здания будет выполнен в спокойных тонах с яркими акцентами. Прилегающую территорию также благоустроят — там появится внутренний двор с зонами для игр и отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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