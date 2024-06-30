Школу на 1100 учеников откроют к 1 сентября в Химках

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Рекордное количество новых школ и детских садов откроют в Мытищах в этом году. Первый замминистра строительного комплекса Московской области Константин Лапин проинспектировал строительство объектов образования.

Поручение об этом дал председатель правительства Московской области. Внимание уделяется объектам, строительство которых находится на особом контроле. В том числе губернатора региона Андрея Воробьева.

Школа в 1-м Рупасовском переулке должна принять детей уже первого сентября. Здание в четыре этажа вместит 1100 учеников микрорайона 25А.

Современное учебное учреждение на 1100 мест возводят и в деревне Сухарево. Строительство школы идет благодаря президентскому проекту «Образование» и региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Появление новой школы снизит нагрузку на учебный комплекс Марфино. Срок ввода в эксплуатацию — до конца 2024 года.

Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Школу и детский сад должны открыть в этом году и в поселке Нагорное в районе жилого комплекса «Датский квартал». Первый замминистра строительного комплекса Московской области Константин Лапин обратил внимание на то, что работы идут в отличном темпе. Завершить строительство также должны до конца этого года.

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