Школу на 1100 мест в ЖК «Семейный» в Одинцове построят к 1 сентября

Строительство современной школы в жилом квартале «Семейный» в Одинцове идет полным ходом. Объект возводят в рамках проекта «Одинград». Готовность — 70%.

Задействовано в строительстве школы более 200 человек и восемь единиц техники. Оформление фасада здания практически завершено. Сейчас идет активная фаза чистовой отделки: рабочие обустраивают второй слой кровельного покрытия, укладывают линолеум, монтируют потолки, делают входную группу и ограждения лестничных маршей.

Параллельно благоустраивается прилегающая территория — школьный двор, прогулочные зоны и места для занятий спортом.

Трехэтажное здание вместит больше тысячи учеников — для них возводят просторные классы, современные мастерские, большую библиотеку. Данная школа станет важной частью социальной инфраструктуры квартала «Семейный». Открыть свои двери она должна к началу нового учебного года.