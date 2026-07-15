Школу на 1100 мест в ЖК «Квартал Строгино» сдадут в 2027 году

В жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске активно ведется строительство новой школы, рассчитанной на 1100 мест. Готовность объекта уже достигла около 60%, а сдать его планируют в 2027 году. Застройщиком проекта выступает группа «Самолет».

Сейчас на площадке трудятся 40 человек. Они занимаются вертикальной планировкой территории и возводят подпорные стены. Внутри здания идет черновая отделка: система отопления уже готова, сети внутреннего электроснабжения выполнены на 70%, слаботочные сети проложены на 80%.

По словам директора по строительству Алексея Шабанова, в этом году планируется закрыть контур здания, завершить фасад и приступить к черновому благоустройству. Чистовая отделка намечена на зиму, а комплектация оборудованием — на конец зимы и весну.

Передать школу Управлению образования администрации городского округа Красногорск Московской области планируют уже в мае 2027 года, чтобы к 1 сентября она приняла первых учеников.

В здании оборудуют профильные кабинеты и лаборатории, пространства для групп продленного дня, а также специализированные мастерские для занятий столярным и слесарным делом. Для проведения концертов, собраний и школьных спектаклей появится актовый зал на 400 зрителей.