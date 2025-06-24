Школу на 1100 мест в микрорайоне Восточный откроют в Звенигороде 1 сентября

Школа войдет в число крупнейших учебных учреждений Одинцовского округа: здание рассчитано на 1100 учеников.

Подрядчик завершает монтаж вентилируемых панелей на фасаде, кладет плитку в пищеблоке, внутри классов собирают мебель — в некоторых корпусах она уже расставляется по местам. Ожидается поставка интерактивных досок.

Параллельно благоустраивают территорию. Рабочие завершили укладку покрытия на стадионе, подготовили основание под дорогу — в ближайшие дни начнут укладывать первый слой асфальта. Ежедневно на объекте трудятся около 200 специалистов, в июле к ним присоединится клининговая компания, которая проведет финальную уборку помещений.

Проект предполагает 64 учебных кабинета. Начальная школа получит отдельный блок с классами, спортивным залом, раздевалками и комнатами для продленки. Основная часть будет включать кабинеты для разных предметов, медицинский блок, актовый зал на 440 мест, два спортзала, библиотеку с медиазоной и столовую на 550 человек.

Прилегающая территория будет разделена на тематические зоны — для учебы, активностей и отдыха: здесь появится спортивное ядро с беговыми дорожками, площадками для баскетбола, волейбола и гимнастики.