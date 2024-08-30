Школу на 1100 мест построят в Климовске к концу году

Образовательное учреждение на 1100 мест в микрорайоне Климовск в Подольске строят в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Подрядчик планирует завершить все работы до конца года.

Депутат Московской областной думы Павел Максимович и заместитель главы администрации Подольска Анжела Студеникина проверили работу подрядчика.

На объекте трудятся 190 человек. Бригада устанавливает окна и монтирует монтажные сети.

Подготовка классов и формирование педагогического состава начнется после того, как подрядчик завершит все строительные работы.

«Как депутат Московской областной думы держу на контроле все этапы реализации проекта строительства школы с регулярным посещением объекта», — сказал Максимович.

Новая школа разгрузит ближайшие образовательные учреждения в микрорайоне Климовск. Дети будут учиться в первую смену.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».