Школу на 1100 мест построят в Климовске к концу году

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Образовательное учреждение на 1100 мест в микрорайоне Климовск в Подольске строят в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Подрядчик планирует завершить все работы до конца года.

Депутат Московской областной думы Павел Максимович и заместитель главы администрации Подольска Анжела Студеникина проверили работу подрядчика.

На объекте трудятся 190 человек. Бригада устанавливает окна и монтирует монтажные сети.

Подготовка классов и формирование педагогического состава начнется после того, как подрядчик завершит все строительные работы.

«Как депутат Московской областной думы держу на контроле все этапы реализации проекта строительства школы с регулярным посещением объекта», — сказал Максимович.

Новая школа разгрузит ближайшие образовательные учреждения в микрорайоне Климовск. Дети будут учиться в первую смену.

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Petrov Sergey/news.ru

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