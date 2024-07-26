Школу на 1100 мест в микрорайоне 25А в Мытищах откроют к сентябрю

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник провел инспекцию строительных работ по возведению средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне 25А. Она возводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и будет введена в эксплуатацию к 1 сентября.

Четырехэтажное здание школы займет площадь более 21 тысячи квадратных метров и будет включать в себя современные классы, лаборатории и мастерские, актовый зал, два спортивных зала, а также библиотеку с IT-зоной.

Олег Сотник подчеркнул, что школа в микрорайоне 25А является одним из ключевых объектов для жителей Мытищ. В ходе выездной проверки отмечено, что строители увеличили скорость выполнения работ и число сотрудников на площадке.

По словам исполняющего обязанности главы, все усилия направлены на то, чтобы образовательное учреждение открыло свои двери для учеников в срок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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