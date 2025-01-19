Школу на 1100 мест в Лосино-Петровском построят к сентябрю 2026 года

В микрорайоне Лукино-Варино городского округа Лосино-Петровский начали возводить школу на 1100 мест. Сейчас там разрабатывают котлован. Учреждение планируют открыть 1 сентября 2026 года.

Новое учебное заведение строят благодаря государственной программе Московской области и за счет средств бюджета. На месте будущей школы сейчас работают 13 машин спецтехники: три экскаватора и 10 самосвалов для вывоза грунта.

Как рассказал руководитель строительства на объекте Вячеслав Бобров, на объекте приступили к разработке котлована, а дальше построят основание под фундамент здания.

«После подготовки основания приступим к заливке фундаментной плиты», — поделился он.

Новое учебное заведение разгрузит две школы в поселке Свердловский. Всего оно примет 1100 учащихся: 400 учеников начальной и 700 — старшей школы. Общая площадь здания превысит 15 тысяч квадратных метров.

В образовательном учреждении оборудуют спортивный зал, специализированные кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр с читальным залом для 100 школьников и зоной IT, актовый зал на 350 человек, пищеблок и медкабинет.

Для учеников начальных классов и старшеклассников построят отдельные входы. Вблизи школы появится футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол и другое. Территорию учебного заведения благоустроят и озеленят.