Школу на 1100 мест построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске к 2027 году

В жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске продолжается строительство школы на 1,1 тысячи мест. Образовательный объект площадью 17,2 тысячи квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Застройщиком выступает группа «Самолет».

Сейчас на площадке завершают остекление и монтаж фасада, устанавливают инженерные системы и проводят чистовую отделку помещений. Также началось благоустройство территории вокруг здания.

Трехэтажную школу построят по индивидуальному проекту. В ней разместятся библиотека с компьютерным лекторием и актовый зал на 400 мест. Для занятий спортом предусмотрят два полноразмерных зала общей площадью около 850 квадратных метров.

В школе оборудуют лаборатории естественных наук, IT-полигон, кулинарный цех, швейную студию и столярные мастерские. В здании также появятся кабинеты психологической разгрузки и логопедической помощи, медицинский пункт и рекреационные зоны.

На территории обустроят площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, беговые дорожки, зоны для паркура и воркаута, сектор для прыжков, детские игровые элементы и амфитеатр для занятий на открытом воздухе. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники и установят уличное освещение.

Всего на участке площадью 20,7 гектара в составе проекта «Квартал Строгино» предусмотрено 12 жилых корпусов. Кроме школы, здесь строят два детских сада на 425 мест. В дальнейшем в жилом комплексе планируют открыть детско-взрослую поликлинику на 119 посещений в смену с постом скорой помощи.