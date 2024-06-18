Школу на 1100 мест на улице Мира построят до конца года в Мытищах

Продолжается возведение будущего второго корпуса гимназии № 17 в Мытищах. Срок завершения всех работ — конец года.
67 рабочих и восемь единиц техники работают на площадке. Специалисты уже закончили монолитные работы и сейчас утепляют фасад. Параллельно идут установка окон, прокладка наружных сетей и подключение коммуникаций. Также рабочие приступили к внутренней отделке помещений и монтажу лифтов.
Срок завершения строительства — до конца 2024. Возведение новой школы существенно снизит нагрузку на имеющееся образовательное учреждение.