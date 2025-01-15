Школу на 1100 мест и спортивный комплекс откроют в микрорайоне 10а в Реутове

Школа в микрорайоне 10а станет одним из самых больших образовательных учреждений в Реутове. Площадь здания составляет более 18 тысяч квадратных метров. Блок начальной школы рассчитан на 400 учеников, а основной и старшей школы — на 700 школьников.

В здании разместятся учебные классы и специализированные кабинеты, актовый зал с эстрадой на 400 мест, библиотечно-информационный центр с IT — зоной, многофункциональные спортивные залы, столовая и медицинские помещения. Все строительные работы уже завершены. «Мы тщательно проверяем школу, чтобы ни один недостаток не омрачил первые учебные дни детей в новом здании», — рассказала заместитель главы городского округа Ольга Репина.

В Реутове также построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его муниципальная часть, в которой будут заниматься около 350 воспитанников спортивной школы, готова на 100%. Заместитель главы муниципалитета Владимир Покамин сообщил, что коммерческая часть комплекса откроется в конце февраля.