Школу на 1,1 тысячи мест открыли в микрорайоне Купелинка Ленинского округа
В микрорайоне Купелинка Ленинского округа открыли школу для 1,1 тысячи детей. Это новый учебный корпус Видновской СОШ № 11. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Новый корпус рассчитан на 45 классов. Отмечается, что это позволит полностью ликвидировать проблему второй смены в микрорайоне.
В учебном учреждении предлагают профильное обучение по естественно-научному, технологическому и социально-экономическому направлениям. Для школьников предусмотрены просторные классы, лаборатории, зоны отдыха, два спортивных зала, актовый зал, а также библиотека с медиатекой и IT-зонами.
В ведомстве пояснили, что 58 учителей перейдут в новый корпус из других зданий школы № 11.