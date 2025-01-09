Школу на 1,1 тысячи мест открыли в микрорайоне Купелинка Ленинского округа

В микрорайоне Купелинка Ленинского округа открыли школу для 1,1 тысячи детей. Это новый учебный корпус Видновской СОШ № 11. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Новый корпус рассчитан на 45 классов. Отмечается, что это позволит полностью ликвидировать проблему второй смены в микрорайоне.

В учебном учреждении предлагают профильное обучение по естественно-научному, технологическому и социально-экономическому направлениям. Для школьников предусмотрены просторные классы, лаборатории, зоны отдыха, два спортивных зала, актовый зал, а также библиотека с медиатекой и IT-зонами.

В ведомстве пояснили, что 58 учителей перейдут в новый корпус из других зданий школы № 11.