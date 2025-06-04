Школу на 1,1 тысячи мест откроют в ЖК «Митино О2» в Красногорске к сентябрю

В подмосковном Красногорске планируется открыть школу на 1,1 тысячи учеников в жилом комплексе «Митино О2» к началу учебного года. По словам заместителя главы администрации Арсена Габуева, строительство трехэтажного здания площадью более 25,2 тысячи квадратных метров уже завершено.

Сейчас ведутся работы по благоустройству территории и уборке после отделочных работ. Глава Красногорска Дмитрий Волков держит проект под личным контролем и поручил ускорить темпы строительства, чтобы школа была готова к приему учеников.

Учреждение будет муниципальным, и в нем смогут обучаться дети из ЖК «Митино О2», «Пятницкие кварталы» и деревни Сабурово. Записать ребенка в новую школу можно через портал госуслуг.

Кроме того, в Красногорске активно развивают социальную инфраструктуру: завершается строительство школ в микрорайонах Изумрудные холмы и Лесобережный, скоро откроется блок начальных классов с дошкольным отделением в ЖК «Тетрис».

Также на финальной стадии строительство детских садов в ЖК «Малина», «Аникеевский» и «Ильинские луга». Параллельно ведутся проекты по возведению поликлиник, улучшению дорожной сети и модернизации систем водоснабжения и отопления, включая реконструкцию сетей в поселке Архангельское. На Лесной улице уже идет заселение нового муниципального дома.