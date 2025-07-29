Школу молодых родителей открыли в Балашихе

Денис Мещеряков не только делился теоретическими знаниями, но и наглядно демонстрировал, как правильно купать ребенка и оказывать первую помощь. Участники имели возможность слушать и практиковаться. Среди слушателей были как беременные женщины, так и молодые мамы.

«Очень полезно, что можно было узнать, как конкретно развивать речь, потому что сейчас очень много детей, которые действительно плохо говорят и поздно начинают говорить. Также согласна насчет гаджетов — многие дети сейчас слишком много времени проводят за телефонами», — поделилась впечатлениями участница лекции Дарья Селютина.

Врач также обсудил с участницами десять золотых правил воспитания. Одним из ключевых моментов стало внимание к важности общения с ребенком. Например, объясняя ему, почему необходимо убирать свою комнату или помогать родителям с покупками, родители формируют у детей понимание ответственности и самостоятельности.

«Очень важно донести до будущих родителей, что ребенком всегда нужно заниматься и не пускать это на самотек. Если хочется, чтобы ребенок вырос умным и способным адаптироваться к взрослой жизни, его нужно всему учить, все показывать и объяснять», — отметил Денис Мещеряков.

Инициатива создания школы молодых родителей на базе Балашихинской больницы будет продолжена и расширена по всему округу. Узнать о ближайших лекциях можно в медицинских учреждениях или на приеме у лечащего врача.