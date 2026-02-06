Школу материнства открыли в роддоме в Дмитрове

Будущие матери получают медицинские знания, учатся расслабляться, справляться с волнением, а самое главное — наслаждаться периодом ожидания малыша. Женщины занимаются йогой, арт-терапией и вокалом, ходят на лекции, знакомятся с медперсоналом.

Заведующий родильным отделением Дмитровской больницы Михаил Цурцумия рассказал, что в роддоме постарались создать женский клуб по интересам. Инициативу поддержали администрация Дмитровского округа и учреждения культуры. В роддоме открыли филиал библиотеки, проходят акции «Музей для двоих».

Дмитровский роддом невероятно популярен среди будущих родителей благодаря высококвалифицированному персоналу, чуткому отношению и сопровождению матери после родов. Сюда приезжают пациентки не только со всего Подмосковья, но и из Воронежа, Перми, Пензы и даже Минска. В последнее время выросло количество партнерских родов. Почти четверть из них прошли в присутствии супруга. В январе медперсонал Дмитровской больницы принял 111 родов, в результате которых на свет появились 114 малышей.