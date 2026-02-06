Школу материнства открыли в роддоме в Дмитрове
Будущие матери получают медицинские знания, учатся расслабляться, справляться с волнением, а самое главное — наслаждаться периодом ожидания малыша. Женщины занимаются йогой, арт-терапией и вокалом, ходят на лекции, знакомятся с медперсоналом.
Заведующий родильным отделением Дмитровской больницы Михаил Цурцумия рассказал, что в роддоме постарались создать женский клуб по интересам. Инициативу поддержали администрация Дмитровского округа и учреждения культуры. В роддоме открыли филиал библиотеки, проходят акции «Музей для двоих».
Дмитровский роддом невероятно популярен среди будущих родителей благодаря высококвалифицированному персоналу, чуткому отношению и сопровождению матери после родов. Сюда приезжают пациентки не только со всего Подмосковья, но и из Воронежа, Перми, Пензы и даже Минска. В последнее время выросло количество партнерских родов. Почти четверть из них прошли в присутствии супруга. В январе медперсонал Дмитровской больницы принял 111 родов, в результате которых на свет появились 114 малышей.
«Мы хотим, чтобы наш проект, который мы назвали „Мама в ресурсе“, был масштабирован не только на Московскую область, но и на всю нашу Российскую Федерацию в целом, чтобы каждый роддом взял себе основные 15 правил, которые мы здесь разрабатываем. И тогда уверен, что все это в итоге скажется на общей рождаемости в нашей стране», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.
В Дмитровском муниципальном округе показатель рождаемость уже пошел уверенно вверх. За год он увеличился на 7%.