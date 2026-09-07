Школу креативных индустрий открыли в Ивантеевке

В Ивантеевке в День знаний открылась Школа креативных индустрий на базе Пушкинской детской школы искусств. Ученики смогут бесплатно обучаться дизайну, фото- и видеопроизводству и современной электронной музыке.

Школа креативных индустрий рассчитана на школьников от 12 до 17 лет. Первый год ребята познакомятся со всеми направлениями — дизайном, фотографией, видеосъемкой и музыкой, — а затем выберут студию для углубленного обучения. Второй год предусматривает создание индивидуальных или коллективных проектов под руководством наставников.

«Эти знания и навыки помогут им в дальнейшем обучении в данном направлении обязательно. И кроме того, дети приобретут у нас профессиональные навыки, которые позволят им развиваться в дальнейшем», — отметил директор Пушкинской детской школы искусств Сергей Немцов.

В студиях установили новую мебель, компьютеры, акустическую кабину, мультимедийное оборудование, MIDI-клавиатуры, синтезаторы, цифровые фото- и кинокамеры, графические планшеты. Также оборудованы серверная и учительская.

«На сегодняшний день вообще много проектов, которые реализуются на территории городского округа. Начиная от жилищно-коммунального хозяйства и всего, что связано с жизнеобеспечением, до капитального ремонта социальных объектов, строительства социальных объектов. Здесь, в этом здании сегодня мы открыли школу креативных индустрий. Это федеральный проект. Финансирование идет из трех источников: региональный, федеральный и местный», — сказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Глава пообщался с педагогами, родителями и детьми, пожелав ребятам учиться работать в команде, искать нестандартные решения и воплощать смелые идеи.