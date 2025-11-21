Школу креативных индустрий откроют в Дубне

Новый образовательный центр для детей будет работать на базе Дубненской детской школы искусств. Ребята смогут развивать творческое мышление и осваивать современные цифровые форматы, объединяя науку, искусство и технологии.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что в 2025 году здание детской школы искусств, где занимаются более 1000 учеников, капитально отремонтировали. Полностью обновили фасад, классы и концертный зал.

«Сейчас это помещение, где детям комфортно творить. Следующий шаг — расширение возможностей, которые будут соответствовать интересам современных детей», — отметил руководитель муниципалитета.

С 1 сентября 2026 года начнутся занятия в двух студиях по направлениям «Дизайн» и «Фото- и видеопроизводство». Для них приобретут специальное оборудование — фото- и видеокамеры, коптеры, компьютеры, планшеты, телевизоры и современное программное обеспечение.