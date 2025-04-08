«Школу красоты» для участников клуба «Активное долголетие» открыли в Истре

На первом занятии участницы узнали базовые упражнения для лица, а также научились делать профессиональный макияж. Под руководством визажиста они освоили правильную последовательность нанесения уходовых средств и теперь смогут подчеркивать естественную красоту, ну и, конечно, выбирать косметические продукты под свой тип кожи.

«Знаете, я всегда стеснялась своей внешности, думала, что в моем возрасте уже поздно что-то менять. Но когда я впервые увидела себя в зеркале после макияжа… Это было не описать словами! Теперь я понимаю, что красота действительно не знает возраста. Я уверена, что эта школа — лучшее для меня открытие за последнее время. Теперь буду почаще ухаживать за собой, ну и, конечно, сфера макияжа особенно стала интересна для меня. Такого раньше не было», — поделилась впечатлениями одна из участниц школы красоты.

После занятия Инга Зиборова пообщалась с каждой участницей и дала личные рекомендации по цветотипу, чтобы подчеркивать достоинства внешности.