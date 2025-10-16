Школу искусств в Лотошине капитально отремонтируют в 2026 году

Лотошинскую детскую школу искусств капитально отремонтируют в 2026 году. Там обновят фасад, установят новую мебель и технику.

Как рассказали в региональном Минстрое, школа находится на Центральной улице в Лотошине. Ремонт охватит все части здания: фасад, кровлю и помещения.

«Ремонтные работы охватят все основные аспекты здания: фасад, кровлю, внутренние стены, инженерные коммуникации, а также учебные кабинеты. Помимо этого, планируется закупка новой мебели и музыкального оборудования для обеспечения комфортных условий обучения юных музыкантов», — отметил глава министерства Александр Туровский.

Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы.

Модернизация учреждения позволит расширить его возможности для качественного художественного образования воспитанников.

Ремонт проведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.