Школу искусств в Королеве капитально отремонтируют в 2025 году

В Королеве на Октябрьской улице начался капитальный ремонт здания детской школы искусств. Завершить работы планируется к сентябрю 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Проект финансируется из бюджета по государственной программе. Подрядчик уже приступил к демонтажу и вывозу мебели. В рамках ремонта на объекте обновят фасад, инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна, двери, а также проведут отделочные и кровельные работы, благоустроят территорию и модернизируют пищеблок. Помимо этого, проект предусматривает замену мебели.

Детскую музыкальную школу открыли в декабре 1957 года. Сейчас здесь обучаются более 1,5 тысячи ребят.